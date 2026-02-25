سلام: ما تبقى أمام حكومتنا في مسار التعافي هو إعداد مشروع الإطار المالي المتوسّط الأجل فهذا المشروع سيسمح ولأول مرّة للحكومة بتخطيط إنفاقها وجبايتها لخمس سنوات مقبلة مع إعادة تصميم النظام الضريبي واصلاحه لتفعيل أدوات الجباية والامتثال

التالي

سلام: الكلام عن الإصلاح لا يكتمل من دون تأكيد ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف من دون تجزئة او استنسابية أي ككل متكامل وتصحيح ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه والعمل على سد ما بينته الممارسة من ثغرات فيه والاستعداد لتطويره عندما تبرز الحاجة الى ذلك