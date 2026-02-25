سلام: ليس من مصلحتنا بأيّ صورة من الصور ولن نقبل بأن ينجر لبنان إلى مغامرة أو حرب جديدة وأملنا بأن يتمتّع الجميع في هذا الشهر الفضيل بالعقل والعقلانيّة والحكمة والوطنيّة فتعلوا عندهم مصلحة لبنان فوق أي حساب آخر

سلام: من البديهي أن عمر الحكومة سينتهي مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي وما أنجزناه قد لا يلبي كل طموحاتنا ولا طموحات اللبنانيين ولكن ما يهمنا هو أنّ نكون قد وضعنا البلاد على طريق إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واستعادة ثقة المواطن بها

سلام: الكلام عن الإصلاح لا يكتمل من دون تأكيد ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف من دون تجزئة او استنسابية أي ككل متكامل وتصحيح ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه والعمل على سد ما بينته الممارسة من ثغرات فيه والاستعداد لتطويره عندما تبرز الحاجة الى ذلك