نواف سلام عن تعيين غراسيا قزي: لستُ وزيرا للمالية لأرشحها وليست مرشحتي ولا خياري السياسي ولكن كان هناك توافقا سياسيا وواففت عليه

سلام: نأمل بأن يكون هناك حد ادنى من العقلانية والوطنية ونحن بغنى عن مساندة ايران وبحاجة لسنوات للنهوض من تبعات مغامرة اسناد غزة و"يا ريتها اسندت غزة"

السابق