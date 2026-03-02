انذار إسرائيلي الى معظم بلدات الحافة الأمامية: من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: الضهيرة (صور)، طيبة، الناقورة، بلدة الجبين (صور)، مطمورة، عديسة (مرجعيون)، بيت ليف، بليدا (مرجعيون)، بني حيان، بنت جبيل، حولا، حنين، طير حرفا، يارون، يارين، كفر كلا، محيبيب، ميس الجبل، مروحين، مارون الراس، مركبا، عيناتا (بنت جبيل)، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، رب الثلاثين، رامية، شيحين، طلوسة، الخيام.



وقال عبر إكس: "من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال شمالًا إلى ما وراء خط القرى المحددة في الخارطة ومحيطها".