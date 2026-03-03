انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى المعروضة أسمائها:

كفر رمان حبوش حاروف جبشيت ميدون الخيام دبين طيبة مرجعيون يحمر الشقيف كفر تبنيت النبطية الفوقا دير سريان بليدا ميفدون عدشيت القصير دير الزهراني تولين تولعنقون صوانة مرجعيون فرون بنت جبيل خربة سلم عدشيت الشقيف قعقعية الجسر بنعفول سلطانية كفر دونين قصيبة النبطية عبا كفرصير حداثا بريقع قناريت مروانية. شحور قعقعية الصنوبر طير فلسيه بيت ليف زرارية صديقين دير قانون النهر عيتيت قانا صرفند سكسكية الخرائب صيدا لوبية المنصوري

وقال: "أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة، ولا ننوي المساس بكم".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة 1,000 متر على الأقل خارج القرية إلى أراضي مفتوحة".

وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".

وأكد: "حافظوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم واخلوا فورًا".