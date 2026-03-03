الجيش الإسرائيلي يطلق عملية دفاعية في جنوب لبنان لتعزيز حماية بلدات الشمال

أكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيلاي ادرعي أنه بناءً على تقييم الوضع، شرعت قوات الجيش الاسرائيلي في عملية للدفاع الأمامي عن بلدات الشمال.



وأوضح أنه ”بالتوازي مع نشاط الجيش ضمن عملية «زئير الأسد»، تعمل قوات الفرقة 91 في هذه الأثناء في منطقة جنوب لبنان، حيث تتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية لتعزيز منظومة الدفاع الأمامي وحماية السكان“.

ولفت الى أن الجيش الاسرائيلي يعمل على خلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال من خلال شنّ غارات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي، بهدف إحباط التهديدات ومنع أي محاولة تسلل إلى أراضي دولة إسرائيل.

وأكد أن تنظيم حزب الله الإرهابي اختار الانخراط في المعركة والعمل بتوجيه من إيران، وسيتحمل تبعات أفعاله.

وشدد على أن الجيش الاسرائيلي لن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل، وسيواصل العمل بكل الوسائل المتاحة للدفاع عنهم.