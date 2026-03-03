غارات اسرائيلية على شحور وضفاف الليطاني في منطقة طيرفلسيه وقصف لمنطقة اللبونة في خراج الناقورة

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض 3 مسيرات دخلت إلى شمال إسرائيل من الأراضي اللبنانية

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض 3 مسيرات دخلت إلى شمال إسرائيل من الأراضي اللبنانية

مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل