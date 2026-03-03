السفير المصري لدى لبنان علاء موسى: لا أحد يستطيع معارضة ما اتخذته الحكومة من قرار ونحن ندعمها أما في ما يتعلق باستمرار إطلاق الصواريخ من لبنان فالأمر متروك للجيش اللبناني للتعامل معه وقد بحثنا مع رئيس الجمهورية في خطة عمل الجيش

