الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة هجمات استهدفت مراكز الثقل في بيروت

إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي

إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي

الجيش الاسرائيلي: موجة غارات استهدفت مراكز ثقل حزب الله في بيروت واستهدفت مكوّنات اتصالات في منشآت دعائية كانت تُستخدم من قبل مقر استخبارات حزب الله