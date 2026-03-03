القناة 12 الإسرائيلية: 4 مصابين في سقوط مباشر لصاروخ على مبنى في الجليل الأعلى

التالي

الأمن العام اللبناني: توقيف 3 أشخاص غير لبنانيين اعترفوا بتزويد الجيش الإسرائيلي بمعلومات أمنية حساسة تسببت بخسائر كبيرة وقد أُحيلوا إلى القضاء المختص