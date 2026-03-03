المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مكتب الرئاسة الإيرانية وأبرز قادة النظام ومجلس الأمن القومي الإيراني

التالي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو التابع لنا يواصل استهداف مواقع لقادة في حزب الله في لبنان وقواتنا شرعت في التقدم داخل الأراضي اللبنانية بهدف تأمين المنطقة