غارة اسرائيلية على بلدة القطراني جنوبي لبنان

النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: لا أعرف إذا كان الأمر يستحق من أجل هاتين “الفرقعتين” أن نُورّط لبنان ونُعرّضه لاجتياح وأن نُحرّك وكر الدبابير لا نستطيع أن نفهم ما هذا “العقل المريض” الذي لم يتعلّم من التجربة الأولى