إنذار عاجل إلى سكان كفر جوز وحاروف والكفور

عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القرى التالية:

🔸كفر جوز

🔸حاروف

🔸الكفور



⭕️سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ومن جديد بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في القرى وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته فيها



⭕️نحث سكان المجمعات… pic.twitter.com/pdSajQ6mzJ