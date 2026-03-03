إنذار عاجل إلى سكان كفر جوز وحاروف والكفور

عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القرى التالية:
🔸كفر جوز
🔸حاروف
🔸الكفور
⭕️سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ومن جديد بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في القرى وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته فيها
⭕️نحث سكان المجمعات… pic.twitter.com/pdSajQ6mzJ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 3, 2026
