إسرائيل تعلن أنها قصفت "عشرات" الأهداف الإيرانية بينها مواقع أمنية في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارات جوية على "عشرات" مراكز القيادة الأمنية الإيرانية، مستهدفا مواقع متفرقة في العاصمة طهران.وذكر الجيش في بيان أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ موجة إضافية من الغارات استهدفت مراكز قيادة تابعة للنظام الإيراني في طهران"، بينها مواقع تابعة للأمن الداخلي وقوات التعبئة (البسيج) المرتبطة بالحرس الثوري.