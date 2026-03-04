الجيش الإسرائيلي: بدء موجة من الضربات واسعة النطاق على طهران

معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال

السابق