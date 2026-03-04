مركز عمليات طوارئ الصحة: حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى مساء الأربعاء 4 آذار ارتفعت إلى 72 شهيدا و437 جريحا

وزيرة الشؤون الاجتماعية: سيتمّ توزيع رابط الكتروني "link" لجميع النازحين في المنازل ومراكز الإيواء للتسجيل لنتمكّن من تقدير العدد بدقّة للتواصل معهم لتقديم أيّ مساعدات

