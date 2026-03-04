الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل

ماكرون: أطالب نتنياهو بالامتناع عن أي هجوم برّي في لبنان واستراتيجية حزب الله التصعيدية خطأ جسيم يعرض المنطقة بأكملها للخطر

وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في شمال طهران وفي مدينة يزد وسط البلاد وفي تبريز في الشمال الغربي