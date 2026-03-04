قاسم: إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان ردا على 15 شهرًا من الانتهاكات

التالي

ماكرون: تحدثت مع نتنياهو وجوزاف عون ونواف سلام لمناقشة الوضع المقلق للغاية في لبنان وجددت التأكيد على ضرورة وقف حزب الله هجماته فوراً على إسرائيل وخارجها