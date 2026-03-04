قاسم: لا يمكن لأحد أن يُوجد شرخاً بيننا ونحن والناس في خندق واحد وتماسكنا الدائم هو الذي كسر أهداف العدوان الإسرائيلي - الأميركي

قاسم: أمام المعارضين للمقاومة توجد فرصة أن نفتح صفحة جديدة معًا فلا تطعنوا المقاومة في ظهرها في فترة المواجهة والحرب

قاسم: أمام المعارضين للمقاومة توجد فرصة أن نفتح صفحة جديدة معًا فلا تطعنوا المقاومة في ظهرها في فترة المواجهة والحرب

قاسم: موضوع المقاومة وسلاحها ليس مورد سجال من أحد ولا مع أحد بل هو حق مشروع