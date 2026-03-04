الأخبار
مصادر لـ"رويترز": مقتل قيادي محلي في المقاومة الإسلامية العراقية في غارة على آليّة بجنوب بغداد

خبر عاجل
2026-03-04 | 15:09
مصادر لـ&quot;رويترز&quot;: مقتل قيادي محلي في المقاومة الإسلامية العراقية في غارة على آليّة بجنوب بغداد
مصادر لـ"رويترز": مقتل قيادي محلي في المقاومة الإسلامية العراقية في غارة على آليّة بجنوب بغداد

خبر عاجل

لـ"رويترز":

قيادي

المقاومة

الإسلامية

العراقية

آليّة

بجنوب

بغداد

غارتان تستهدفان مدينة النبطية
غارات على غرب العاصمة الإيرانية طهران
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
01:33

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة وادي عربة بعد رصد تسلل مسيرة

LBCI
أخبار دولية
01:31

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر "قدرات" عسكرية في الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
01:28

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة مسغاف عام في الجليل تحسبا لانطلاق صواريخ من لبنان

LBCI
آخر الأخبار
01:27

وكالة تسنيم عن مسؤول: محافظة لرستان تعرضت لـ ٦٦ غارة أميركية إسرائيلية خلال الأيام الخمسة الماضية

LBCI
خبر عاجل
01:10

الجيش الإسرائيلي: على سكان جنوب لبنان مواصلة الانتقال فورا إلى شمال نهر الليطاني والإنذار يشمل ايضا سكان مدينة صور وبنت جبيل

LBCI
خبر عاجل
00:36

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقرا في بيروت يستخدمه سلاح الجو التابع لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
00:28

أ ف ب: مقتل قيادي في حماس بضربة إسرائيلية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
23:40

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيدان وجريحة في غارة استهدفت فجرًا شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
15:17

مسؤول عسكري إيراني لموقع "إيران نوانس": تفعيل خطة إسقاط النظام سيدفعنا لضرب البنى التحتية للطاقة في المنطقة

LBCI
فنّ
2026-01-14

"صوت شيرين وملامحها أيضًا!"... هنا الفقي تُشعل مواقع التواصل بأغنية أمها "على بالي" والجمهور: نسخة عنها (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
03:37

أدرعي: طائرة حربية من نوع F35i أسقطت قبل قليل طائرة حربية إيرانية من نوع Yak-130 فوق الأجواء الإيرانية

LBCI
آخر الأخبار
01:27

وكالة تسنيم عن مسؤول: محافظة لرستان تعرضت لـ ٦٦ غارة أميركية إسرائيلية خلال الأيام الخمسة الماضية

LBCI
أمن وقضاء
01:01

دمار كبير جراء الغارات الإسرائيلية في النبطية... هذه الصورة

LBCI
حال الطقس
14:00

عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد

LBCI
أمن وقضاء
13:49

مدرسة بلا دروس… قصص الألم والأمل في مراكز النزوح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

مجزرة بعلبك تسفر عن شهداء بينهم 4 أطفال… آخر التطورات

LBCI
أمن وقضاء
13:45

دون سابق إنذار... غارة عنيفة على مؤسسة توليد كهرباء في صور وعدد من الجرحى

LBCI
أمن وقضاء
13:42

النبطية تتعرض لغارات عنيفة مساءً… إليكم الصورة على الأرض

LBCI
أمن وقضاء
13:40

التصعيد الإسرائيلي يتوسّع والتهديدات الهاتفية قيد التحقيق... إليكم المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الحرب تشلّ سماء الشرق الأوسط وتعزل آلاف المسافرين عن وجهاتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

شلل الملاحة الجوية بسبب الحرب الإقليمية… هذا هو المشهد في مطار بيروت

LBCI
خبر عاجل
04:23

كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني

LBCI
أخبار لبنان
13:24

الجيش الاسرائيلي ينشر صورًا أولية وفيديو من نقاط توغّله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:44

معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال

LBCI
خبر عاجل
03:06

أدرعي يوجه انذارا جديدا الى سكان حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
16:56

وزارة الدفاع السورية للـLBCI: انتشار القوات على الحدود مع لبنان إجراء أمني روتيني لضبط الحدود وليس تصعيداً عسكرياً

LBCI
خبر عاجل
01:48

أدرعي: إنذار عاجل لسكان مبنى في الليلكي

LBCI
أمن وقضاء
07:06

الأمن العام يحذّر اللبنانيين من حساب Mossad Arabic على إنستغرام

LBCI
أخبار لبنان
14:52

ثلاثة عناوين رئيسية لجولة تيمور جنبلاط على الرؤساء والقوى السياسية

