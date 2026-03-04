الجزيرة: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

"حزب الله": استهدفنا بالصواريخ قوات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وادي العصافير في مدينة الخيام

"حزب الله": استهدفنا بالصواريخ قوات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وادي العصافير في مدينة الخيام

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: المستهدف في منطقة بيروت هو المسؤول عن إدارة إطلاق النار لدى حزب الله