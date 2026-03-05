الحرس الثوري الإيراني: دمرنا اليوم ٣ مسيرات من نوع هرمس وأخرى أم كيو ٩ في أجواء غربي وجنوب غربي البلاد

التالي

البيت الأبيض: الرئيس ترامب أعلن أن مؤسسة تمويل التنمية الأميركية ستوفر تأمينًا لناقلات النفط وسفن الشحن بالخليج والبحرية الأميركية ستبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا دعت الضرورة