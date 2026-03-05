وليد جنبلاط: التضامن والصبر والحوار الدائم مع كل شركائنا في الوطن والتمسّك بـاتفاق الطائف ولبنان الكبير ونشكر ماكرون ولا لحروب الاخرين على أرضنا

التالي

وليد جنبلاط: إذا استمرّت المواجهات قد نصل إلى حرب عالميّة ثالثة التي هي حرب نفوذ ومصالح ولا نملك أي تأثير على مجريات الأمور إلّا الوحدة الوطنيّة والتضامن والصبر والحوار الدائم