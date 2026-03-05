وزير المالية الإسرائيلي: الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون مثل خان يونس

الجزيرة: دوي صفارات إنذار في مدينة العقبة الأردنية قبالة إيلات جنوبي إسرائيل

وليد جنبلاط: القرارات أتت من الخارج وتحديدا من ايران ونؤيد قرارات الحكومة وندعو للتضامن والتكافل مع الجيش وقائده