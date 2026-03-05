معلومات للـLBCI: حركة الطيران عادية ولم يتم إلغاء أي رحلة من مطار بيروت

بالصور - وحدة إدارة الكوارث تعمّم مراكز الإيواء التي ما زالت قادرة الإستيعاب في الشمال وعكار والبقاع

بالصور - وحدة إدارة الكوارث تعمّم مراكز الإيواء التي ما زالت قادرة الإستيعاب في الشمال وعكار والبقاع

يديعوت أحرنوت عن مسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي: ننفذ عمليات تعادل 4 أضعاف ما نفذناه في العملية السابقة ضد إيران