مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر اليوم ارتفعت إلى 102 شهيد و638 جريحا وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استقبال المستشفيات المزيد من الاصابات

