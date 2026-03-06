قائد القيادة الوسطى الأميركية: لقد قضينا على الأسطول البحري الإيراني و سيطرنا على الأجواء الإيرانية

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية: "حزب الله" يريد مهاجمة إسرائيل من سوريا والرئيس السوري أحمد الشرع يريد ضرب مواقع الحزب على طول الحدود في منطقة سهل البقاع

