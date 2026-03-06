الأخبار
بيروت
12
o
البقاع 2
2
o
الجنوب 11
11
o
الشمال 10
10
o
جبل لبنان 10
10
o
كسروان 14
14
o
متن
14
o
بيروت
12
o
البقاع
2
o
الجنوب
11
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
غارتان إسرائيليتان على بلدتي الطيبة والدوير جنوبي لبنان
خبر عاجل
2026-03-06 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارتان إسرائيليتان على بلدتي الطيبة والدوير جنوبي لبنان
خبر عاجل
إسرائيليتان
بلدتي
الطيبة
والدوير
جنوبي
لبنان
التالي
موقع واللا عن مصادر: إصابة ابن وزير المالية سموتريتش بجروح خلال مشاركته في القتال على الحدود مع لبنان
غارة اسرائيلية على الدوير في النبطية
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
17:13
تأخر هبوط طائرة الـMEA المتجهة من باريس إلى لبنان بإنتظار إنتهاء أعمال عسكرية في الأجواء اللبنانية
خبر عاجل
17:11
الجزيرة: تجدد الغارات على مرتفعات جنتا في البقاع شرقي لبنان
أخبار دولية
17:04
وزير الخزانة الأميركيّ: قد نرفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسيّ
آخر الأخبار
16:57
الجزيرة: غارات إسرائيلية على منطقة جنتا في البقاع شرقي لبنان
اخترنا لكم
خبر عاجل
17:19
وزارة الصحة: عائلات عالقة نتيجة الغارات المكثفة في منطقة النبي شيت والاهالي يناشدون تدخل الدفاع المدنيّ او الصليب الأحمر
خبر عاجل
17:11
الجزيرة: تجدد الغارات على مرتفعات جنتا في البقاع شرقي لبنان
خبر عاجل
16:32
فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع
خبر عاجل
16:00
اليونيفيل: إصابة 3 من جنود حفظ السلام بجروح داخل قاعدتهم جنوب غرب لبنان وسط قصف عنيف
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
2026-02-21
أكرم الحلبي للـLBCI: نثق بلاعبي المنتخب اللبناني على قدرة الوصول عالميًّا رغم الضغوطات الموجودة
خبر عاجل
2026-03-01
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حزب الله شن الليلة الماضية حملة ضد إسرائيل ومسؤولية التصعيد تقع عليه وكل عدو يهدد أمننا سيدفع ثمنًا باهظًا
آخر الأخبار
2026-03-03
السفارة الأميركية في القدس: السفارة ليست في وضع يسمح لها في هذا الوقت بإجلاء أو مساعدة الأميركيين بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل
أخبار دولية
2026-02-23
الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
تقارير نشرة الاخبار
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
تقارير نشرة الاخبار
14:07
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:04
سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
تقارير نشرة الاخبار
14:01
رمضان من مراكز الايواء!
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اسرائيل تتحكم بمصير سكان الضاحية...
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغارات على صور مستمرة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
النبطية عاشت منذ ساعات الصباح الأولى إعتداءات طالت عدداً من بلداتها... هكذا تبدو الصورة
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
خبر عاجل
08:08
الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أخبار لبنان
08:44
رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار
تقارير نشرة الاخبار
03:22
من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم
