هجوم على مبانٍ سكنية في وسط طهران

الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة السعيدة نجم عنها ثلاثة شهداء وإصابة مواطنين بجروح

موقع واللا عن مصادر: إصابة ابن وزير المالية سموتريتش بجروح خلال مشاركته في القتال على الحدود مع لبنان