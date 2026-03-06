الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك



حذّر الجيش الإسرائيلي "كل من يملك حساباً في جمعية القرض الحسن من سكّان لبنان الى الاسراع بسحب الأموال كي لا تختفي".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "أسرعوا بسحب أموالكم على الفور كي لا تختفي! هكذا تنقل الجمعية ما تبقى من أموالكم إلى حزب الله".



وأضاف: "قبل بضعة أيام أنجز اليش الإسرائيلي موجة من الغارات الجوية ضد جمعية "القرض الحسن" الممولة لحزب الله في أنحاء لبنان. في أعقاب الغارات أصبحت الجمعية غير عاملة وتوقفت عن تقديم الخدمة مما لا ينطبق على عناصر حزب الله الذي لا تزال الجمعية تحوّل الأموال إليهم على حساب الأموال الخاصة ببقية اللبنانيين".



وختم: "يا سكان لبنان ممن يمتلك حسابًا في الجمعية اتصلوا حالاً بمدراء الفروع والموظفين المحليين الذين يقدمون لكم الخدمة وطالبوهم بتلقي أموالكم بشكل فوري، وإلا لن تستطيعوا القيام بذلك وتذهب كل أموالكم إلى خزينة حزب الله".