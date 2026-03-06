الجزيرة: إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة المطلة الحدودية في الجليل الأعلى

القناة 12 الإسرائيلية: المستهدف في الهجوم الأخير على طهران هو علي أصغر مير حجازي المسؤول بمكتب المرشد

أ. ف. ب: حزب الله يحذر سكان شمال اسرائيل بالإخلاء لمسافة 5 كيلومترات من الحدود