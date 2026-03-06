اليونيفيل: إصابة 3 من جنود حفظ السلام بجروح داخل قاعدتهم جنوب غرب لبنان وسط قصف عنيف

فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع

فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع

متحدث عسكريّ للتلفزيون الرسميّ: إيران لم تغلق مضيق هرمز لكنّ السفن المرتبطة بإسرائيل أو أميركا لا تستطيع المرور