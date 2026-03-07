طوارئ الصحة: غارات الجيش الإسرائيلي على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ستة عشر آخرين بجروح

