وزارة الصحة: الغارات الاسرائيلية على النبي شيت في قضاء بعلبك أسفرت في حصيلة إجمالية غير نهائية عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة 35 آخرين بجروح

الرئيس الإيراني: اعتذر للدول المجاورة ويجب أن يعلم العدو بأن أحلامه بشأن استسلامنا لن تتحقق

معلومات للـLBCI: إستشهاد ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني في منازلهم نتيجة الغارات التي إستهدفت النبي شيت تزامناً مع الإنزال الإسرائيلي في المنطقة