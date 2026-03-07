طيران الشرق الأوسط: الغاء رحلات أبوظبي ليومي السبت والاحد لأسباب خارجة عن ارادتنا

التالي

باحث في الشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة للـLBCI: العملية في النبي شيت بدايةً كانت أمنية - استخباراتية وهدفها الأساسي أمني إلا أنّ مجريات الميدان أدّت إلى تحوّلها إلى عملية عسكرية وإنزال بهدف إنقاذ الجنود