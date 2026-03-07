باحث في الشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة للـLBCI: في ما يتعلق بالفيديو الذي سُرّب من لبنان فقد تقرّر حذفه من المواقع والمنصّات الإسرائيلية وهو يؤكد أنّ العملية كانت في الأساس أمنية ثم تحوّلت إلى عسكرية

