الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من الضربات في طهران وأصفهان

باحث في الشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة للـLBCI: إسرائيل فعّلت إجراء “هنيبعل” لمنع وقوع الجنود في الأسر ويبقى السؤال هل من الممكن ان تُخاطر اسرائيل بجنودها من أجل رفات؟

السابق