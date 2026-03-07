وسائل إعلام إيرانية: استمرار إغلاق البورصة حتى إشعار آخر

الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة واسعة من الضربات على البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران وأصفهان