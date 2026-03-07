الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
خبر عاجل
2026-03-07 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
خبر عاجل
البحرين
اعتراض
وتدمير
صاروخا
طائرة
مسيرة
الاعتداء
الإيراني
التالي
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قادة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله خلال ضربات الليلة الماضية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والبقاع
وسائل إعلام إيرانية: استمرار إغلاق البورصة حتى إشعار آخر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار تدوي برأس الناقورة وبلدات بشمال إسرائيل عقب تسلل مسيرة وإطلاق صواريخ
آخر الأخبار
09:30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار تدوي برأس الناقورة وبلدات بشمال إسرائيل عقب تسلل مسيرة وإطلاق صواريخ
0
آخر الأخبار
09:29
الدفاع البريطانية: واشنطن بدأت باستخدام قواعدنا في عمليات دفاع لمنع إيران من هجمات تعرض حياة البريطانيين للخطر
آخر الأخبار
09:29
الدفاع البريطانية: واشنطن بدأت باستخدام قواعدنا في عمليات دفاع لمنع إيران من هجمات تعرض حياة البريطانيين للخطر
0
آخر الأخبار
09:11
غارة تستهدف بلدة زبدين - النبطية
آخر الأخبار
09:11
غارة تستهدف بلدة زبدين - النبطية
0
آخر الأخبار
09:11
مسؤول كبير في الحرس الثوريّ الإيرانيّ للتلفزيون الرسميّ: سنحت فرصة للقضاء على إسرائيل
آخر الأخبار
09:11
مسؤول كبير في الحرس الثوريّ الإيرانيّ للتلفزيون الرسميّ: سنحت فرصة للقضاء على إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:55
الجيش الإسرائيلي: دمرنا 16 طائرة في مطار مهر آباد تابعة لفيلق القدس كانت تنقل أسلحة لحزب الله
خبر عاجل
08:55
الجيش الإسرائيلي: دمرنا 16 طائرة في مطار مهر آباد تابعة لفيلق القدس كانت تنقل أسلحة لحزب الله
0
خبر عاجل
08:43
وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة
خبر عاجل
08:43
وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة
0
أخبار لبنان
07:25
أدرعي: تحذير عاجل إلى سكان جنوب نهر الليطاني
أخبار لبنان
07:25
أدرعي: تحذير عاجل إلى سكان جنوب نهر الليطاني
0
خبر عاجل
06:36
وزير الصحة للـLBCI: لا نواقص في الدواء لكنّ الحاجة كبيرة والعبء يزيد
خبر عاجل
06:36
وزير الصحة للـLBCI: لا نواقص في الدواء لكنّ الحاجة كبيرة والعبء يزيد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:37
القناة 12 الإسرائيلية: المستهدف في الهجوم الأخير على طهران هو علي أصغر مير حجازي المسؤول بمكتب المرشد
خبر عاجل
09:37
القناة 12 الإسرائيلية: المستهدف في الهجوم الأخير على طهران هو علي أصغر مير حجازي المسؤول بمكتب المرشد
0
أخبار دولية
2026-01-01
عقوبات أميركية على شركات عاملة في قطاع النفط الفنزويليّ
أخبار دولية
2026-01-01
عقوبات أميركية على شركات عاملة في قطاع النفط الفنزويليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
0
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
0
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
2
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
3
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
4
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
5
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
6
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
7
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
8
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More