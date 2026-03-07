الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا الى سكان مدينة زقوق المفدي في صور

ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية

ترامب: ستتعرض إيران اليوم لضربة قوية للغاية

الجيش اللبنانيّ: تعرُّض أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة إطلاق نار من الجانب السوريّ