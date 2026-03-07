وزارة الدفاع السعودية: سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وبالطائرات المسيرة قادمة من إيران

وزيرة الشؤون: العدد الإجماليّ للنازحين الذين سجّلوا عبر الرابط mosa-relief.com بلغ حوالى 454 ألف شخص