الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غارة تستهدف غرفة في أحد الفنادق في منطقة الروشة

خبر عاجل
2026-03-07 | 18:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
غارة تستهدف غرفة في أحد الفنادق في منطقة الروشة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
غارة تستهدف غرفة في أحد الفنادق في منطقة الروشة

خبر عاجل

تستهدف

الفنادق

منطقة

الروشة

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة أخرى من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في كل أنحاء إيران
أدرعي: الجيش الاسرائيلي بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
01:23

الداخلية البحرينية: هجوم بمسيرة إيرانية تسبب بأضرار بمحطة لتحلية المياه

LBCI
آخر الأخبار
01:23

وكالة نقلا عن ميرباقري عضو مجلس الخبراء بإيران: التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن خليفة خامنئي لكن بعض العقبات بحاجة لحل

LBCI
اقتصاد
01:06

نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: لا مشكلة في الإمدادات حتى الآن... وأستبعد انقطاع البضائع أو فراغ الرفوف

LBCI
أخبار لبنان
00:56

النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
01:23

الداخلية البحرينية: هجوم بمسيرة إيرانية تسبب بأضرار بمحطة لتحلية المياه

LBCI
خبر عاجل
00:54

الداخلية البحرينية: إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ

LBCI
خبر عاجل
00:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
خبر عاجل
23:51

الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة أخرى من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في كل أنحاء إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-03

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-20

"الطاقة" طلبت من "الداخلية" الإيعاز للمحافظين المعنيين بوجوب منع وإزالة محطات ضخ المياه المخالِفة على طول مجرى الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-04

مجزرة بعلبك تسفر عن شهداء بينهم 4 أطفال… آخر التطورات

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-26

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
00:56

النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

LBCI
حال الطقس
14:01

منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هكذا سترفع شركات الدفاع الأميركية إنتاج الأسلحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين وعود ايران وأرض الواقع... الحرب مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الضاحية بين اليوم والامس وبين خطر الدمار الشامل هل يعاد رسم حدودها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الاعلام الخليجيّ والعربيّ يدعم رئيس الجمهورية ويدين حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رغم التحركات الدبلوماسية الحرب في لبنان لن تتوقف قريبًا..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في التهجير... يتفاقم الوجع والمرض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار لبنان
03:03

تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة

LBCI
أخبار لبنان
05:27

تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:53

جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...

LBCI
أمن وقضاء
06:26

بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
أخبار لبنان
06:15

رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More