الداخلية البحرينية: إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ

خبر عاجل
2026-03-08 | 00:54
مشاهدات عالية
الداخلية البحرينية: إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ
0min
الداخلية البحرينية: إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ

خبر عاجل

البحرينية:

إصابة

أشخاص

وأضرار

مادية

بمبنى

الجامعات

بمنطقة

المحرق

شظايا

صاروخ

الداخلية البحرينية: هجوم بمسيرة إيرانية تسبب بأضرار بمحطة لتحلية المياه
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
05:23

الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون سيزور قبرص غدا الاثنين

LBCI
آخر الأخبار
05:22

وزارة الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وجرح أكثر من 10 آلاف بعد مرور ثمانية أيام على الحرب

LBCI
آخر الأخبار
05:21

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا في الساعات الأخيرة أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ ومواقع تصنيع أسلحة في إيران

LBCI
أخبار لبنان
05:19

بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء... الصليب الأحمر يوزع المواد الإغاثية على العائلات

LBCI
خبر عاجل
04:36

أدرعي يجدد انذاره لسكان جنوب نهر الليطاني: نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني

LBCI
خبر عاجل
04:17

مصدر عسكري رسمي لبناني لـ"الجزيرة": الجيش ملتزم بمقررات الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح وبسط سلطتها والجيش اللبناني يصادر كل الأسلحة التي تمر عبر حواجزه

LBCI
خبر عاجل
04:05

معلومات للـLBCI: طائرة روسية أقلعت من مطار بيروت الدولي منتصف ليل السبت الأحد على متنها 117 ايرانيا بالاضافة الى 5 جثث تعود لعائلة إيرانية مؤلفة من أب وأم و٣ أطفال

LBCI
خبر عاجل
03:33

وزير الخارجية القبرصي: المسيرات المحملة بالمتفجرات التي استهدفت قواعد بريطانيا في قبرص انطلقت من لبنان وبات ضروريا التركيز على الجبهة اللبنانية ولا يمكننا استبعاد أي احتمال

LBCI
أخبار لبنان
03:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
خبر عاجل
16:53

أدرعي: الجيش الاسرائيلي بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

رئيس الجمهورية لوفد التجمع الطبي الاجتماعي : صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ومسؤولياتنا مشتركة للإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين

LBCI
فنّ
2026-03-06

إليسا تتوجه للبنان بالدعاء... وهذا ما طلبته!

LBCI
أخبار لبنان
04:53

هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...

LBCI
أخبار لبنان
03:49

المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...

LBCI
أخبار لبنان
03:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أخبار لبنان
03:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
02:25

مجزرة في صير الغربية...

LBCI
أمن وقضاء
02:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أخبار لبنان
01:57

الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
00:56

النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

LBCI
حال الطقس
14:01

منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا

LBCI
أخبار لبنان
05:27

تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

LBCI
أمن وقضاء
02:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أمن وقضاء
06:26

بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
أخبار لبنان
03:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أخبار لبنان
06:15

رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!

LBCI
خبر عاجل
00:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
حال الطقس
14:01

منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر

