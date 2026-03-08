الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا الى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: أرنون، يحمر، زوطر الشرقية، زوطر الغربية.



وقال عبر "إكس": "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم. من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال النبطية".



وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي منزل يستخدمه حزب الله لأغراض العسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. انقذوا حياتكم وقوموا باخلاء بيوتكم فورًا".