الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان

#عاجل ‼️بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القري التالية: ارنون, يحمر, زوطر الشرقية, زوطر الغربية
🔸نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم.
🔴من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال النبطية🔴
🔸كل… pic.twitter.com/9j8Am2rxaN
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 8, 2026
