معلومات للـLBCI: طائرة روسية أقلعت من مطار بيروت الدولي منتصف ليل السبت الأحد على متنها 117 ايرانيا بالاضافة الى 5 جثث تعود لعائلة إيرانية مؤلفة من أب وأم و٣ أطفال

وزير الخارجية القبرصي: المسيرات المحملة بالمتفجرات التي استهدفت قواعد بريطانيا في قبرص انطلقت من لبنان وبات ضروريا التركيز على الجبهة اللبنانية ولا يمكننا استبعاد أي احتمال

