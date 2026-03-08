أدرعي يجدد انذاره لسكان جنوب نهر الليطاني: نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا جديدا إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الليطاني.



وقال عبر "إكس": "إن نشاطات حزب الله تُجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة. الغارات مستمرة حيث يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الليطاني".



وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. حرصًا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم عليكم الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني. إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر. انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".

