معلومات للـLBCI عن تصدي حزب الله لمروحية في منطقة الشعرة جرود النبي شيت

حزب الله: بعد رصد قوّة تابعة للجيش الإسرائيلي تتقدم باتّجاه خلّة المحافر في بلدة العديسة الحدوديّة استهدفناها بقذائف المدفعيّة

حزب الله: بعد رصد قوّة تابعة للجيش الإسرائيلي تتقدم باتّجاه خلّة المحافر في بلدة العديسة الحدوديّة استهدفناها بقذائف المدفعيّة

التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد القائد الجديد مجتبى خامنئي