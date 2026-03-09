غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها

وزير الطاقة الإسرائيلي: هذه العملية هي المسمار الأخير في نعش المحور الإيراني وهذه الحرب هي الأهم منذ الحرب العاملية الثانية