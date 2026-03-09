غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

النائب نعمة افرام للـLBCI: كل القوانين الماضية فيها فترة التمديد لسنتين وهذا القانون أقصاه سنتين ويجب سحب الملفات الانتخابية من الشارع كي لا تتحول إلى وسيلة ضغط إضافية على الداخل اللبناني

