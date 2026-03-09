القناة 12 الإسرائيلية: المبعوثان الأميركيان كوشنير وويتكوف ألغيا زيارتهما التي كانت مقرّرة غداً لإسرائيل

التالي

سامي الجميّل للـLBCI: من المستحيل إجراء الانتخابات حالياً ولا نرغب بحدوث فراغ وكان على الحكومة تحديد المهلة الافضل واعتبر أن 4 أشهر تمديد مهلة قريبة و6 أشهر نكون في فصل الشتاء ومع عيد الميلاد وسنتان فترة طويلة بينما التمديد سنة تُعد الخيار الأنسب